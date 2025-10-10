Sensibilità e Ansia | La Connessione con la Depressione e Come Trasformarla in Risorsa

Introduzione Essere persone sensibili è spesso percepito come un dono: empatia, capacità di cogliere dettagli e profondità emotiva.. L'articolo proviene da MultiSapere. 🔗 Leggi su Multisapere.com © Multisapere.com - Sensibilità e Ansia: La Connessione con la Depressione e Come Trasformarla in Risorsa

In questa notizia si parla di: sensibilit - ansia

“Purtroppo ho un cancro”. Calcio in ansia, l’annuncio choc del campione - facebook.com Vai su Facebook

Gli adolescenti che fumano (o svapano) sono più esposti a depressione e ansia - Gli adolescenti che fanno uso di sigarette elettroniche o prodotti di tabacco convenzionali, come sigarette, sigari, narghilè e pipe, sono significativamente più inclini a soffrire di depressione e ... Si legge su tgcom24.mediaset.it

Terapie ormonali per combattere ansia e depressione/ “Potrebbero sostituire i trattamenti tradizionali” - Secondo un sempre più folto gruppo di scienziati e ricercatori, le terapie ormonali potrebbero essere utilizzate con successo anche per trattare disturbi mentali come l’ansia o la depressione, ... ilsussidiario.net scrive