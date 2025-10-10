Senato la facciata di Palazzo Madama illuminata di blu
Il Senato della Repubblica aderisce alla Giornata internazionale per la consapevolezza della Sindrome X Fragile, condizione genetica ereditaria che causa disabilità cognitiva, problemi di apprendimento e relazionali. La facciata di Palazzo Madama sarà illuminata con il colore blu dal tramonto di oggi, venerdì 10 ottobre, all’alba di domani, sabato 11. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
