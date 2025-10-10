Senato | facciata illuminata di blu per Giornata internazionale sindrome X fragile
Roma, 10 ott. (Adnkronos) - La facciata di Palazzo Madama si illumina di blu dal tramonto di oggi venerdì 10 ottobre all'alba di domani. Il Senato ha aderito alla Giornata internazionale per la consapevolezza della Sindrome X Fragile, una condizione genetica ereditaria che causa disabilità cognitiva, problemi di apprendimento e relazionali. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: senato - facciata
In occasione della Giornata Mondiale della #Posta, vi raccontiamo una curiosità sull’Archivio di Stato di Milano. Lo sapevi? ? Sulla facciata del #PalazzoDelSenato, sede dell’Archivio di Stato, si trova la prima buca delle lettere di #Milano che si dice risal - facebook.com Vai su Facebook
Mese della prevenzione contro il #CancroAlSeno ? La facciata di #PalazzoMadama illuminata di rosa dal tramonto di mercoledì #1ottobre all'alba di giovedì 2 per la campagna di sensibilizzazione sui tumori del seno - X Vai su X
Senato: facciata illuminata di blu per Giornata internazionale sindrome X fragile - La facciata di Palazzo Madama si illumina di blu dal tramonto di oggi venerdì 10 ottobre all'alba di domani. iltempo.it scrive
SENATO, OGGI PALAZZO MADAMA ILLUMINATO DI BLU PER GIORNATA SINDROME X FRAGILE - Il Senato della Repubblica aderisce alla Giornata internazionale per la consapevolezza della Sindrome X Fragile, condizione genetica ereditaria che causa disabilità cognitiva, problemi ... Come scrive 9colonne.it