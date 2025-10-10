Semplificazioni e meno tasse | da Capri la ricetta dei Giovani di Confindustria
Roma, 10 ottobre 2025 – Meno tasse per i giovani imprenditori, un pacchetto di misure fatto di incentivi fiscali, semplificazioni, prestiti agevolati, sovvenzioni dirette ed equity. E poi, l’estensione della Zes unica a tutto il Paese. Dal palco del Convegno di Capri, che taglia il traguardo dei 40 anni, la presidente dei Giovani di Confindustria, Maria Anghileri, lancia un vero e proprio appello al governo per “cambiare ritmo”, per usare lo slogan della kermesse dell’isola azzurra. Il suo è un programma articolato per punti che guarda anche alla prossima legge di bilancio. “In questi mesi abbiamo ascoltato proposte di riforma del sistema fiscale per i giovani sia dal Governo che dall’opposizione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
