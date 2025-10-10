Semafori intelligenti comprati con fondi pubblici e mai accesi | i pedoni rischiano la vita ogni giorno
L’ultimo episodio di cronaca è avvenuto proprio pochi giorni fa, al Corso Umberto, dove una studentessa straniera è stata travolta e uccisa da un’auto mentre attraversava la strada. Un’altra vittima innocente di un traffico sempre più veloce e distratto, in una città dove camminare può. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: semafori - intelligenti
Schillaci (M5S): "Troppi incidenti mortali sul lungomare Cristoforo Colombo, servono semafori intelligenti"
Semafori intelligenti a Tarquinia, hanno il countdown per il rosso e fanno le multe
Semafori con radar e telecamere intelligenti: maxi intervento da oltre un milione
In dodici mesi i semafori intelligenti hanno registrato 480mila euro di incassi. Piazza Repubblica guida la classifica delle infrazioni, con oltre 5.200 passaggi col rosso - facebook.com Vai su Facebook
Semafori con radar e telecamere intelligenti: maxi intervento da oltre un milione https://ift.tt/CHDzQqS https://ift.tt/6r8FHue - X Vai su X
A LIVORNO I SEMAFORI INTELLIGENTI PER I NON VEDENTI - Da qualche mese anche a Livorno sono arrivati i semafori sonori: dispositivi applicati ai normali semafori che emettono un segnale acustico agevolando i non vedenti nell’attraversamento delle strisce ... Lo riporta disabili.com
Semafori intelligenti - Segnalo semafori intelligenti sui viali dell'Avana, Cuba, che hanno sopra le tre luci tabelloni luminosi alti un metro che segnano ... Da corriere.it