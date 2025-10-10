Selvaggia Lucarelli rivela perché ha detto no al Grande Fratello
Grande Fratello, Selvaggia Lucarelli e quel “no” al reality show. La giurata di Ballando con le stelle si esprime per la prima volta. Grande Fratello, il reality show condotto da Simona Ventura é appena iniziato ed intanto sta riservando inediti colpi di scena. Leggi anche Rosa Chemical: emerge un retroscena prima della diretta di Ballando con le Stelle Stando a quanto riporta Novella 2000, durante la conferenza stampa di RIP – Roast In Peace, il nuovo show di Prime Video, Selvaggia Lucarelli ha deciso di esporsi proprio sul “no” detto al Gf. Stando a delle indiscrezioni, Selvaggia avrebbe ricevuto una proposta come opinionista di questa nuova edizione. 🔗 Leggi su 361magazine.com
In questa notizia si parla di: selvaggia - lucarelli
Ballando con le stelle: signora Coriandoli nel cast, maxi offerta a Cruciani per sfidare Selvaggia Lucarelli: la risposta
L’analisi di Selvaggia Lucarelli su Barbara D’Urso è spietata ma perfetta: ecco le sue parole
Meno male che Selvaggia Lucarelli c’è: ecco come ha massacrato Fabrizio Corona
Roast in Peace: su #PrimeVideo il funerale di #Totti, Saviano, Elettra Lamborghini e Selvaggia Lucarelli - X Vai su X
La showgirl è stata ospite nel podcast di Selvaggia Lucarelli, Burnout - facebook.com Vai su Facebook
Selvaggia Lucarelli opinionista al Grande Fratello 2025: perché è saltato tutto?/ Rumor: “Proposta tardiva…” - Il Grande Fratello 2025 sta scaldando i motori in vista del suo debutto, previsto per il prossimo lunedì 29 settembre con la ... Si legge su ilsussidiario.net
Selvaggia Lucarelli: «La mia cattiveria? Deriva da 9 anni di scuola dalle suore» - La giudice temutissima di Ballando con le stelle è tra i concorrenti del nuovo comedy show Roast in Peace, su Prime video da oggi ... Lo riporta vanityfair.it