selvaggia lucarelli replica ironica ai commenti dopo la sua partecipazione a roast in peace

In Roast in Peace, il nuovo comedy show di Prime Video, è presente Selvaggia Lucarelli. Dopo la messa in onda della prima puntata, la giurata di Ballando con le Stelle è stata sommersa dalle critiche e non si è fatta attendere la sua replica. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

