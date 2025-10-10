Selvaggia Lucarelli opinionista del Grande Fratello? Non ho chiuso alcuna porta

Prima del debutto del reality, Mediaset aveva contattato Selvaggia Lucarelli per il ruolo di opinionista. Dopo il suo rifiuto, sono stati scelti tre ex concorrenti per commentare le dinamiche nella Casa. Poche settimane dopo la partenza del Grande Fratello, emergono interessanti retroscena sulle trattative dietro le quinte del reality di Canale 5. Secondo quanto trapelato, la produzione - insieme a Simona Ventura, conduttrice di questa edizione - avrebbe avanzato un'offerta a Selvaggia Lucarelli per affidarle il ruolo di opinionista del programma. Tuttavia, la giornalista e giurata di Ballando con le Stelle ha deciso di declinare la proposta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Selvaggia Lucarelli opinionista del Grande Fratello? "Non ho chiuso alcuna porta"

