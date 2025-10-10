Selvaggia Lucarelli caduta di faccia al Roland Garros Biagiarelli toy boy muto | la reazione dopo Roast in peace

È Eleazaro Rossi a esordire con il primo elogio funebre per Selvaggia Lucarelli, morta per finta nel programma di Prime Video dal titolo Roast in peace: "Nessuno ha mai saputo quale fosse il colore della sua pelle, Sembrava caduta di faccia al Roland Garros e meno male che il fard non è mai stato terra rara altrimenti Putin le avrebbe dichiarato guerra". La reazione dell'opinionista tv ai commenti online: "Siete la morte dell'intelligenza". 🔗 Leggi su Fanpage.it