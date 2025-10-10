Selena Gomez fuma e beve nonostante il trapianto di reni? Non ne so nulla forse un giorno ne parleremo | parla la donatrice Francia Raisa assente al matrimonio
Selena Gomez e Benny Blanco sono diventati marito e moglie sabato 27 settembre. Ad annunciarlo è stata la stessa cantante e attrice 33enne su Instagram. Ma in molti hanno notato che al party per festeggiare i neo sposi c’era una assente importante per la vita della cantante: Francia Raisa. Nel 2017, l’attrice ha donato uno dei suoi reni alla Gomez, che soffriva di lupus. Un intervento che poi è andato nel migliore dei modi, tanto che la Gomez conduce una vita assolutamente sana e regolare. Ma c’è chi ha evidenziato, osservando alcune foto del matrimonio, che la sposina ha bevuto e fumato nonostante dovesse far cautela per i reni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
