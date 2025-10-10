Seicento cartucce da caccia sequestrate in un terreno agricolo di Capo Mulini

I carabinieri della stazione di Acireale, con il supporto dei colleghi di Aci Sant’Antonio, del nucleo cinofili di Nicolosi e della compagnia di intervento operativo, hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio, impegnando oltre 20 unità, ch hanno pattugliato le vie di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it