sei azzurri ancora in gioco siamo 36 left al main di malta segui la diretta

Gazzetta.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Comanda un norvegese, secondo c'è Boika che può vincere per due edizioni di fila ma a distanza di 9 anni! In top 10 troviamo forse il torneista più forte del mondo ma l'Italia ha portato 6 alfieri al day 4 dell'EPT di Malta. Spallanzani il migliore. Segui su Gazzetta la diretta streaming con commento in italiano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

