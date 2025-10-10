Segreti di famiglia 2 replica puntata 10 ottobre in streaming | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – venerdì 10 ottobre – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna Defne viene portata in ospedale per accertamenti. La bambina sembra stare fisicamente bene ma ha subito un forte trauma emotivo così Ilgaz chiede a una psicologa di seguirla. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 68 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
