Segna sette gol in una partita e viene arrestato dopo il fischio finale | la polizia invade il campo

Il brasiliano Jonatan Guerreiro ha segnato 7 gol in una partita di quinta divisione finlandese, ma al termine del match è stato arrestato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Un altro buon test per gli azzurri. Empoli, sette gol al Ponsacco. Busiello segna una tripletta. Subito titolari Ceesay e Carboni

Sette grifoni si sono alzati in volo dal Monte Genis, librandosi sopra i Sette Fratelli in una mattina di sole limpido. Il rilascio, parte del progetto LIFE safe for vultures, segna un nuovo passo nella rinascita della specie in Sardegna. - facebook.com Vai su Facebook

