Seggi all’Arci? Unica soluzione Scaletti replica

Votare per le Regionali alla Casa del Popolo? Macché inopportuno: è una possibilità prevista anche dal Ministero degli Interni. Lo spiega in una nota il Comune di Fiesole in risposta alle critiche sollevate da FdI riguardo lo spostamento per questa tornata elettorale del seggio di Montebeni al Circolo Arci La Montanina, ritenuta luogo "schierato politicamente". Se per il centrodestra siamo quindi davanti a un evidente "schiaffo al principio della par condicio" per l’’amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Scaletti, non solo non si vedono problemi ma si spiega anche che questa era l’unica soluzione possibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Seggi all’Arci?. Unica soluzione". Scaletti replica

