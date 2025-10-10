Seedorf-Milan Pirlo-Juve e Sei binomi magici in campo ma da dimenticare in panchina

Clarence entusiasmava in rossonero, ma non ha bissato sulla panchina del Diavolo, Pirlo inventava calcio con la Signora, però non è riuscito a fare il bis nella sua seconda vita bianconera. Togliere gli scarpini e mettere l'abito a volte è difficile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Seedorf-Milan, Pirlo-Juve e... Sei binomi magici in campo, ma da dimenticare in panchina

Milan–Juve 3-1, ottobre 2005. Che notte a San Siro! ? Gol di Seedorf, Kaká e Pirlo per il Diavolo Una vittoria pesante, contro una Juve piena di stelle

