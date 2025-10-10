Se usi Discord potrebbero averti rubato tutti i dati e ad altre 70.000 persone

Una violazione di dati che coinvolge decine di migliaia di documenti d’identità, un tentativo di estorsione e la ferma posizione di un gigante tech che si rifiuta di cedere al ricatto. La vicenda che ha colpito Discord rappresenta l’ennesimo esempio della sicurezza dei dati personali nell’era digitale, come per i recenti problemi legati a Instagram e a tutta la società Meta. Secondo quanto dichiarato da Nu Wexler, portavoce ufficiale di Discord, circa 70.000 utenti potrebbero aver visto le foto dei propri documenti d’identità governativi rubate a seguito di una violazione che ha colpito un fornitore esterno di servizi di customer service. 🔗 Leggi su Screenworld.it

