se sempio mi revoca non posso farci niente ma io non me ne vado lovati non molla la presa dopo la polemica scoppiata con il caso falsissimo

“Se Sempio mi revoca non posso farci niente, ma io non me ne vado“. Non molla la presa l’avvocato Massimo Lovati. Dopo la polemica scoppiata con il caso Falsissimo, le distanze prese dalla collega Taccia e la querela presa dallo studio Giarda – che difese Alberto Stasi – il legale di Andrea Sempio attraverso i microfoni di La7 fa sapere che ad ora si trova ancora al suo posto, ovvero a difendere il suo assistito. “Io voglio rimanere e portare a termine questa vicend a processuale che ho sposato dal 2017”, ha spiegato Lovati. “Ho promesso ad Andrea Sempio, che considero innocente ed estraneo al fatto, di portarlo fino alla fine, cioè al proscioglimento”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

