Se non torni mando il video intimo a nostro figlio | arrestato 34enne per stalking a Napoli

Fanpage.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Decine di messaggi, minacce e il ricatto: "Rendo noto un nostro video intimo". Tutto per costringere l’ex a tornare: arrestato dai carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

torni mando video intimo"Torna o mando video intimo a nostro figlio", 34enne in arresto - "Se non torni da me mando un nostro video intimo a nostro figlio": è accusato di stalking ai danni della moglie il 34enne arrestato dai carabinieri a Napoli. Secondo ansa.it

