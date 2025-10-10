Se ne è andato Arcangelo Zulli anima della pizzeria ' La sorgente' di Guardiagrele
Guardiagrele si stringe attorno alla famiglia Zulli per la scomparsa di Arcangelo, patron della pizzeria enoteca La sorgente, pluri riconosciuta dal Gambero rosso.Zulli era originario di Guardiagrele e aveva 65 anni. A dare la triste notizia è la pagina Facebook della sua rinomata pizzeria. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
