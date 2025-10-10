Se ha ancora un senso date subito il Nobel per la Pace a Donald Trump
Se il Premio Nobel per la Pace avesse ancora un senso, dovrebbe andare a Donald Trump. Nessuno come il presidente degli Stati Uniti ha profuso sforzi concreti per arrivare all'accordo di pace siglato ieri in Egitto. Se dopo 733 giorni di guerra si è giunti a definire un percorso chiaro peril rilascio degli ostaggi israeliani (da 20 a 22 dei 48 ancora nelle mani di Hamas sarebbero vivi), è merito di Trump che, sin dal primo giorno del suo insediamento, aveva annunciato la volontà di fermare la guerra in Medioriente. L'accordo di cessate il fuoco, con l'assenso di Israele a un graduale ritiro delle truppe da Gaza e la disponibilità al rilascio di migliaia di detenuti palestinesi, è il frutto di un intenso lavoro diplomatico, con il ruolo fondamentale di Paesi come Qatar, Egitto, Turchia, e tuttavia l'attivatore di questo processo porta un nome soltanto, Donald Trump. 🔗 Leggi su Iltempo.it
