Scuola oggi alle 14.00 aperte le candidature per i concorsi ordinari | oltre 58mila posti disponibili tra infanzia primaria e secondaria

Feedpress.me | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi alle 14 si aprirà la possibilità di presentare istanza di partecipazione alle procedure concorsuali ordinarie per posti comuni e di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e nella scuola secondaria. I posti a bando sono complessivamente 58.135, di cui 27.376 per la scuola primaria e dell’infanzia e 30.759 per la scuola secondaria. I posti comuni sono 50.866 e i posti di sostegno 7.269. 🔗 Leggi su Feedpress.me

scuola oggi alle 1400 aperte le candidature per i concorsi ordinari oltre 58mila posti disponibili tra infanzia primaria e secondaria

© Feedpress.me - Scuola, oggi alle 14.00 aperte le candidature per i concorsi ordinari: oltre 58mila posti disponibili tra infanzia, primaria e secondaria

In questa notizia si parla di: scuola - oggi

Da oggi tutti sui banchi: le novità e i progetti. Come cambia la scuola in Lombardia

“A scuola piangevo per un 7 meno, oggi mi annoia D’Annunzio”. Valeria Bruni Tedeschi, dai ricordi del maestro con la spugna per le lacrime al suo ruolo di Eleonora Duse

“La scuola di una volta era meglio di quella di oggi?”, il dibattito si infiamma: “Serve guardare alla realtà, non ai ricordi”

scuola oggi 1400 aperteScuola, oggi alle 14.00 aperte le candidature per i concorsi ordinari: oltre 58mila posti disponibili tra infanzia, primaria e secondaria - Oggi alle 14 si aprirà la possibilità di presentare istanza di partecipazione alle procedure concorsuali ordinarie per posti comuni e di sostegno nella ... Da gazzettadelsud.it

scuola oggi 1400 aperteDieci anni di "Scuole Aperte". MoVi: "La scuola è un bene comune" - Nato dalla collaborazione con l’esperienza dell’Associazione Genitori Scuola di Donato di Roma, l’obiettivo di Scuole Aperte è semplice: aprire tutti gli istituti scolastici oltre l’orario scolastico. Riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Scuola Oggi 1400 Aperte