Scuola oggi alle 14.00 aperte le candidature per i concorsi ordinari | oltre 58mila posti disponibili tra infanzia primaria e secondaria
Oggi alle 14 si aprirà la possibilità di presentare istanza di partecipazione alle procedure concorsuali ordinarie per posti comuni e di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e nella scuola secondaria. I posti a bando sono complessivamente 58.135, di cui 27.376 per la scuola primaria e dell’infanzia e 30.759 per la scuola secondaria. I posti comuni sono 50.866 e i posti di sostegno 7.269. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Da oggi tutti sui banchi: le novità e i progetti. Come cambia la scuola in Lombardia
“A scuola piangevo per un 7 meno, oggi mi annoia D’Annunzio”. Valeria Bruni Tedeschi, dai ricordi del maestro con la spugna per le lacrime al suo ruolo di Eleonora Duse
“La scuola di una volta era meglio di quella di oggi?”, il dibattito si infiamma: “Serve guardare alla realtà, non ai ricordi”
Oggi la 3 Giorni per la Scuola ha offerto un fitto programma di eventi, laboratori e seminari pensati per studenti, insegnanti e appassionati di innovazione educativa, con un’attenzione speciale all’inclusione, alla creatività e alla cittadinanza digitale. Per info e p - facebook.com Vai su Facebook
#Scuola, oggi conferenza stampa Flc Cgil a Firenze: “In Toscana ancora precariato, tagli e assunzioni con difficoltà” https://cgiltoscana.it/2025/09/11/scuola-la-flc-cgil-in-toscana-ancora-precariato-tagli-e-assunzioni-con-difficolta/… @FLCToscana @FLCCGI - X Vai su X
Dieci anni di "Scuole Aperte". MoVi: "La scuola è un bene comune" - Nato dalla collaborazione con l’esperienza dell’Associazione Genitori Scuola di Donato di Roma, l’obiettivo di Scuole Aperte è semplice: aprire tutti gli istituti scolastici oltre l’orario scolastico. Riporta tg24.sky.it