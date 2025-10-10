Scuola chiusa per la presenza di topi lezioni pomeridiane nel plesso delle elementari

Al via i turni pomeridiani per gli studenti della scuola media Ruggiero di via Trento a Caserta, chiusa per 15 giorni dalla commissaria Antonella Scolamiero per la presenza di topi all’interno dell’istituto.Il dirigente scolastico Mario Nocera ha disposto il trasferimento della didattica nel. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Scuola media "Ruggiero" chiusa da ieri per l'emergenza topi, si cerca una soluzione tampone per riportare subito gli studenti in aula e scongiurare

La scuola secondaria di primo grado "Ruggiero", in via Trento, resterà chiusa per due settimane.

