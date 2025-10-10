Notizie confortanti per insegnanti e personale scuola arrivano dall’Aran, dove è in corso la trattativa per arrivare alla conclusione del contratto 2022-2024, con i relativi aumenti di stipendi in busta paga e gli arretrati. Il comparto è quello più consistente dell’intera Pubblica amministrazione e include, oltre ai dipendenti della scuola, anche quelli dell’Istruzione e della Ricerca. In tutto, gli addetti sono 1,2 milioni, dei quali 850 mila docenti. Il comparto riguarda anche i settori della ricerca, dell’università e dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica (Afam). La novità dell’incontro del 9 ottobre 2025 all’Aran è il rabbocco dei fondi per gli aumenti del personale della scuola riportato nel decreto legge «Maturità», attualmente al Senato, per un totale di 240 milioni di euro che si aggiungono ai tre miliardi di euro stanziati per il rinnovo del contratto dell’intero comparto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Scuola, aumenti fino a 177 euro per gli insegnanti