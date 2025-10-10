Scuola al via le domande per il concorso docenti Pnrr 3 | i requisiti per partecipare le prove i voti – La guida

Sono usciti i bandi tanto attesi per il terzo e ultimo concorso, previsto dal Pnrr, per diventare insegnanti o professori. I posti disponibili sono 58.135, di cui 30.759 posti per la scuola secondaria e 27.376 per la scuola elementare e dell’infanzia. Le domande per partecipare sono aperte da oggi 10 ottobre fino al 29 ottobre alle ore 23:59, tramite la piattaforma ministeriale «Inpa» con accesso Spid o Cie. Per il concorso dell’infanzia e della primaria, si può partecipare solo in una regione con un’unica domanda, indicando le tipologie di posto (comunesostegno) per cui si possiede il titolo di accesso. 🔗 Leggi su Open.online