Tempo di lettura: < 1 minuto Oggi alle 14.00 si aprirà la possibilità di presentare istanza di partecipazione alle procedure concorsuali ordinarie per posti comuni e di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e nella scuola secondaria. I posti a bando sono complessivamente 58.135, di cui 27.376 per la scuola primaria e dell’infanzia e 30.759 per la scuola secondaria. I posti comuni sono 50.866 e i posti di sostegno 7.269. Le istanze potranno essere presentate dalle ore 14.00 del 10 ottobre fino alle ore 23.59 del 29 ottobre 2025. A renderlo noto è il ministero dell’Istruzione e del Merito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scuola, al via candidature per concorsi prof: oltre 58mila posti