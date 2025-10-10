Scudetto Arnautovic | Tifo per l’Inter è sempre nel mio cuore

Il centravanti della Stella Rossa di Belgrado, Marko Arnautovic – ex Inter – è stato intervistato da San Marino RTV dopo la vittoria per 10-0 della sua Austria contro la nazionale biancazzurra. AUSTRIA NELLA STORIA – “ Penso che siamo entrati nella storia del calcio austriaco, perché non era mai successo che L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Scudetto, Arnautovic: “Tifo per l’Inter, è sempre nel mio cuore”

In questa notizia si parla di: scudetto - arnautovic

Interfiorentina 2-1 | Punti salienti | Il vincitore di Arnautovic accende la gara di scudetto! | Serie A 2024/25

Arnautovic: «Scudetto? Spero vinca l’Inter, è sempre nel mio cuore. Ecco il mio nuovo obiettivo»

? Si, Arnautovic ha segnato 4 gol in una partita, contro San Marino però. Arriveranno le sue vedove? Ne dubito. - facebook.com Vai su Facebook

Lo Scudetto visto dal ct della Slovacchia, Calzona: "Tifo Napoli, sta aprendo un ciclo" - Il commissario tecnico della Slovacchia (ed ex allenatore del Napoli), Francesco Calzona, ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ed ha parlato anche della lotta ... Si legge su m.tuttomercatoweb.com