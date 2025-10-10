Scozia-Bielorussia quarta giornata Gruppo C qualificazioni Mondiali 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la quarta giornata del Gruppo C di qualificazioni Mondiali 2026. I padroni di casa contano di compiere il passo forse decisivo verso la fase finale del torneo iridato contro gli ultimi in classifica. Scozia-Bielorussia si giocherà domenica 12 ottobre 2025 alle ore 18 presso l’Hampden Park. SCOZIA-BIELORUSSIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa sono impegnati in un appassionante testa a testa con la Danimarca per la vetta del girone e per la qualificazione diretta. La Nazionale di Army ha gli stessi punti dei danesi(7), ma una differenza reti peggiore. Per questo oltre a vincere, dovrà farlo con uno scarto largo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
