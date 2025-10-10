Scossa di terremoto nel Torinese con ipocentro vicino a Carema non è stata avvertita dalla popolazione

Torinotoday.it | 10 ott 2025

Una scossa di terremoto di magnitudo 1.2 è stata registrata dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia all'alba di oggi, venerdì 10 ottobre 2025, con ipocentro situato a due chilometri a nord-est dall'abitato di Carema, a una profondità di 13 chilometri. La popolazione non. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

