Scossa di terremoto nel Torinese con ipocentro vicino a Carema non è stata avvertita dalla popolazione

Una scossa di terremoto di magnitudo 1.2 è stata registrata dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia all'alba di oggi, venerdì 10 ottobre 2025, con ipocentro situato a due chilometri a nord-est dall'abitato di Carema, a una profondità di 13 chilometri. La popolazione non. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: scossa - terremoto

Terremoto, scossa fortissima di magnitudo 6.2

Terremoto, scossa di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Guam, Hawaii, Alaska e Ecuador

Terremoto in Russia, scossa di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka: onde di 3-4 metri nella regione | Allerta tsunami anche in Giappone e Stati Uniti

Scossa di terremoto ai Campi Flegrei, sciame sismico in corso dalle 14,12 ? - facebook.com Vai su Facebook

Terremoto a largo di Fano: scossa di magnitudo 4.4 alle 12.14 @TgrRaiMarche https://rainews.it/tgr/marche/articoli/2025/10/terremoto-marche-costa-pesaro-scossa-di-magnitudo-44-alle-ore-1214-largo-di-fano-ingv-80c2f14e-7c9e-49d5-94e5-a1f67d7a9b5b. - X Vai su X

Scossa di terremoto nel Torinese con ipocentro vicino a Villar Pellice: alcune persone l'hanno avvertita, ma nessun danno - 4 è stata registrata dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia con ipocentro tre chilom ... Segnala torinotoday.it

Italia, doppia scossa di terremoto in pochi minuti: si teme il peggio (1 / 2) - Un nuovo sciame sismico sta interessando l’area dei Campi Flegrei dalla giornata di ieri, 2 ottobre, e si è protratto per tutta la notte, con ulteriori scosse avvertite anche nelle prime ore di oggi. Scrive donna.fidelityhouse.eu