Scoppia la pace tra Israele e Hamas Anche il governo Netanyahu ratifica l' accordo su Gaza
Il gabinetto del primo ministro Benjamin Netanyahu ha votato nella notte a favore dell'accordo di cessate il fuoco a Gaza che, sul modello dei 20 punti del piano proposto dal presidente americano Donald Trump, prevede la liberazione degli ostaggi in cambio del rilascio di quasi duemila prigionieri palestinesi, alcuni dei quali detenuti in condizioni di massima sicurezza per la loro pericolosità, nonché la cessazione dei combattimenti, nonostante le forti obiezioni dei partner della coalizione di estrema destra del premier. Con l'approvazione dell'accordo, è entrato dunque in vigore il cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: scoppia - pace
Elly senza pace, scoppia la grana Puglia: il caso Taranto e il cortocircuito green
Loredana Bertè e Renato Zero, scoppia la pace sul palco dopo 28 anni di silenzio VIDEO
Tra Roma e Bologna scoppia la pace: dopo Rowe, un rossoblù va da Gasperini
È scoppiata la pace, viva la pace! O forse no. Sarà che sono poco "studiato", sarà che sto attraversando una fase di pessimismo cosmico o, semplicemente, perché sono un malfidato, ma io non vedo quasi nulla per cui festeggiare. Dovrebbe esserci un cessat - facebook.com Vai su Facebook
Dopo 5 giorni aggiungo: finiranno adesso cortei e scioperi o bloccheranno tutto contro la pace mentre a Gaza festeggiano? - X Vai su X
Gaza, scoppia la pace tra Israele e Hamas. Anche il governo Netanyahu ratifica l'accordo - Il gabinetto del primo ministro Benjamin Netanyahu ha votato nella notte a favore dell'accordo di cessate il fuoco a Gaza che, sul modello dei 20 ... Scrive iltempo.it
Pace a Gaza, il governo di Israele approva il piano: scatta il cessate il fuoco. Trump: «Duecento soldati per monitorare la tregua» - Si festeggia a Gaza, o meglio tra le macerie della Striscia, per tutta la notte. ilmessaggero.it scrive