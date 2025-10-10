Scoperto a Lucera dai carabinieri un centro estetico abusivo
Lucera (Fg), 10 ott. (askanews) - Bellezza a tutti i costi, possibilmente scontati ma a rischio per la salute. I carabinieri hanno scoperto a Lucera in provincia di Foggia un centro estetico, dove sarebbero stati praticati trattamenti medico estetici ed iniezioni sottocutanee senza alcuna abilitazione medica necessaria. La titolare del centro, una donna di 34 anni, denunciata per esercizio abusivo della professione, si faceva pubblicità sui social utilizzando un nome fittizio promuovendo svariati trattamenti estetici anche molto invasivi a prezzi vantaggiosi. Nel corso della perquisizioni i militari dell'Arma hanno trovato confezioni di siringhe preriempite di botulino, lidocaina ed acido ialuronico, anestetici, farmaci e dispostivi non autorizzati, oltre che un ingente quantitativo di aghi per iniezioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: scoperto - lucera
ULTIM'ORA #Lucera, scoperto centro estetico abusivo: trattamenti con botulino senza abilitazione medica #VIDEO - X Vai su X
Migliaia di viaggiatori virtuali hanno scoperto Lucera e i Monti Dauni grazie ai press tour e agli Instameet di Lucera Capitale della Cultura Pugliese 2025. Dai paesaggi alla storia, dall’arte ai sapori autentici: la Fortezza, l’Anfiteatro, la Cattedrale e i tesori del ter - facebook.com Vai su Facebook
Scoperto a Lucera dai carabinieri un centro estetico abusivo - I carabinieri hanno scoperto a Lucera in provincia di Foggia un centro estetico, dove sarebbero stati praticati trattamenti medico estetici ed iniezioni sottocutanee senza alcuna abilitazione medica ... Si legge su askanews.it
Lucera (FG), sequestrato centro estetico abusivo: trattamenti medici senza abilitazione - A Lucera i Carabinieri sequestrano un centro estetico abusivo: trattamenti medici senza abilitazione. Segnala trmtv.it