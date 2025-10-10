Scoperto a Lucera dai carabinieri un centro estetico abusivo

Lucera (Fg), 10 ott. (askanews) - Bellezza a tutti i costi, possibilmente scontati ma a rischio per la salute. I carabinieri hanno scoperto a Lucera in provincia di Foggia un centro estetico, dove sarebbero stati praticati trattamenti medico estetici ed iniezioni sottocutanee senza alcuna abilitazione medica necessaria. La titolare del centro, una donna di 34 anni, denunciata per esercizio abusivo della professione, si faceva pubblicità sui social utilizzando un nome fittizio promuovendo svariati trattamenti estetici anche molto invasivi a prezzi vantaggiosi. Nel corso della perquisizioni i militari dell'Arma hanno trovato confezioni di siringhe preriempite di botulino, lidocaina ed acido ialuronico, anestetici, farmaci e dispostivi non autorizzati, oltre che un ingente quantitativo di aghi per iniezioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

