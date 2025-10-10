Scoperti a confezionare droga | aggrediscono i poliziotti durante il controllo

Napolitoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri pomeriggio la polizia ha arrestato un 56enne ed un 52enne, entrambi napoletani con precedenti di polizia, anche specifici, ed una 36enne, anch’ella napoletana, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, violenza, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale, tutti in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scoperti - confezionare

Cerca Video su questo argomento: Scoperti Confezionare Droga Aggrediscono