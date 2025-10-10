Scoperte nuove fuoriuscite di metano nei fondali oceanici | Sta cambiando davanti ai nostri occhi
Nei fondali dell'oceano in Antartide i ricercatori hanno scoperto di dozzine di nuove emissioni di metano, uno dei gas serra più efficaci nel trattenere il calore. Ora il timore è che questo fenomeno possa rappresentare un nuovo fattore nel cambiamento climatico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: scoperte - nuove
Le nuove scoperte musicali della settimana – #36
Nuove scoperte nel lago di Bolsena, riemergono offerte votive di 3mila anni fa
Nuove scoperte dagli scavi alla villa romana di Fiumana: emerse anche tre tombe, due di bambini
Radio Punto Zero Tre Venezie. . Nuovo Anno Accademico, Nuove Scoperte! L’Università Popolare di Trieste apre ufficialmente le iscrizioni ai corsi del nuovo anno accademico! Un’occasione per coltivare curiosità, conoscenza e passione in un ambiente sti - facebook.com Vai su Facebook
Scoperte nuove riserve: 7 trilioni di piedi cubi di #gas e 200 milioni di barili di #petrolio nel giacimento - X Vai su X
Scoperte nuove fuoriuscite di metano nei fondali oceanici: “Sta cambiando davanti ai nostri occhi” - Nei fondali dell'oceano in Antartide i ricercatori hanno scoperto di dozzine di nuove emissioni di metano, uno dei gas serra più efficaci nel trattenere ... Come scrive fanpage.it