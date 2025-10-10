Scoperte nuove fuoriuscite di metano nei fondali oceanici | Sta cambiando davanti ai nostri occhi

Nei fondali dell'oceano in Antartide i ricercatori hanno scoperto di dozzine di nuove emissioni di metano, uno dei gas serra più efficaci nel trattenere il calore. Ora il timore è che questo fenomeno possa rappresentare un nuovo fattore nel cambiamento climatico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

