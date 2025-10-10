Scoperta incredibile nel Golfo di Napoli | a 500 metri di profondità si nasconde una scogliera di coralli antichissima

Un’ eccezionale scoperta illumina i fondali del Golfo di Napoli, svelando un tesoro naturale finora celato nelle profonde acque marine: una grande e antica scogliera corallina a circa 500 metri di profondità sotto il livello del mare. Questo ritrovamento, di straordinaria importanza per l’ecosistema italiano, è il frutto delle ricerche condotte dalla nave oceanografica Gaia Blu del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). L’iniziativa rientra nell’ambito della spedizione scientifica Demetra, coordinata con perizia e dedizione dall’ Istituto di Scienze Marine (Ismar) del CNR di Bologna, dimostrando ancora una volta l’eccellenza della ricerca scientifica italiana nella comprensione e nella tutela del patrimonio marino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

