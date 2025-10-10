Scoperta incredibile nel Golfo di Napoli | a 500 metri di profondità si nasconde una scogliera di coralli antichissima
Un’ eccezionale scoperta illumina i fondali del Golfo di Napoli, svelando un tesoro naturale finora celato nelle profonde acque marine: una grande e antica scogliera corallina a circa 500 metri di profondità sotto il livello del mare. Questo ritrovamento, di straordinaria importanza per l’ecosistema italiano, è il frutto delle ricerche condotte dalla nave oceanografica Gaia Blu del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). L’iniziativa rientra nell’ambito della spedizione scientifica Demetra, coordinata con perizia e dedizione dall’ Istituto di Scienze Marine (Ismar) del CNR di Bologna, dimostrando ancora una volta l’eccellenza della ricerca scientifica italiana nella comprensione e nella tutela del patrimonio marino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: scoperta - incredibile
"Cosa stai seppellendo in quella fioriera?": l'incredibile scoperta dei carabinieri
“Lei è appena diventato milionario”. Gioca “per errore”, poi l’incredibile scoperta: cifra pazzesca!
Si presenta in Sardegna con uno yacht enorme, ecco chi: la scoperta incredibile
Bari Preistorica: Scoperta una “Autostrada dei Dinosauri” con Diecimila Impronte Fossili! Una scoperta che ha dell’incredibile e che trasforma il cuore della Puglia in un vero e proprio parco giurassico! Durante i mesi estivi del 2013, il paleontologo bares - facebook.com Vai su Facebook
Colosseo, scoperta incredibile: bambino spagnolo con maglia della Lazio trova una moneta romana | FOTO Continua qui https://ift.tt/cQ9tAZ2 #laziopress #lazio - X Vai su X
Un’antica scogliera corallina scoperta nel Golfo di Napoli. Cnr: “Ritrovamento eccezionale" - Una barriera verticale alta 80 metri con tracce fossili, spugne e coralli bianchi. Lo riporta quotidiano.net
Scoperta incredibile nel Golfo di Napoli: a 500 metri di profondità si nasconde una scogliera di coralli antichissima - Un’eccezionale scoperta illumina i fondali del Golfo di Napoli, svelando un tesoro naturale finora celato nelle profonde acque marine: una grande e antica scogliera corallina a circa 500 metri di ... Riporta thesocialpost.it