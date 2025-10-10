Scoperta astronomica INAF | l’immagine più nitida di un arco gravitazionale
(Adnkronos) – Grazie a uno sforzo congiunto che ha coinvolto una rete mondiale di radiotelescopi, tra cui la parabola dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) a Medicina (vicino a Bologna), un team internazionale ha riscritto un nuovo capitolo nell’osservazione delle galassie remote. L’applicazione della tecnica di interferometria a lunga base (VLBI) e lo studio delle cosiddette . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: scoperta - astronomica
Appuntamento dedicato all’osservazione astronomica ed alla scoperta della flora e della fauna di lama Balice
Gli studenti del Cerboni alla scoperta di Galileo: tra teoria e osservazione astronomica - X Vai su X
Nuovi Mondi - Astronomia e Scienza. Abby Posner · Paint Me Happy. Quella dei pianeti mancanti è una delle più affascinanti epopee di scoperta astronomica, che lega a doppio filo oltre tre secoli di scienza, storia ed esplorazione spaziale.I pianeti mancanti s - facebook.com Vai su Facebook
Scoperta astronomica INAF: l'immagine più nitida di un arco gravitazionale - L'impiego della tecnica VLBI, ha permesso di ottenere l'immagine radio più definita di una lente gravitazionale, portando alla scoperta del più piccolo oggetto mai individuato a distanze cosmologiche ... Come scrive adnkronos.com