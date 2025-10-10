Scopelliti festeggia Sarica e annuncia | Lega affidabile e coerente con loro anche alle comunali
Arrivava fino in strada la folla che stasera ha raggiunto l'auditorium del Lucianum per incontrare Giuseppe Scopelliti e Franco Sarica, che hanno festeggiato lo straordinario risultato elettorale del medico reggino voluto e supportato dall'ex sindaco. Primo dei non eletti della Lega nel collegio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: scopelliti - festeggia
È tempo di OKTOBERFEST al Taco Loco. Venite a festeggiare con noi!! Per tutto il mese di ottobre potrete gustare il nostro PIATTO OKTOBER: TRIS DI WURSTEL TEDESCHI, POLLO ALLA TEDESCA O STINCO DI MAIALE, CRAUTI, PATATINE, 2 BIRRE BI - facebook.com Vai su Facebook