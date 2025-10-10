Scopelliti festeggia Sarica e annuncia | Lega affidabile e coerente con loro anche alle comunali

Arrivava fino in strada la folla che stasera ha raggiunto l'auditorium del Lucianum per incontrare Giuseppe Scopelliti e Franco Sarica, che hanno festeggiato lo straordinario risultato elettorale del medico reggino voluto e supportato dall'ex sindaco. Primo dei non eletti della Lega nel collegio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it