Scopelliti festeggia Sarica e annuncia | Lega affidabile e coerente con loro anche alle comunali

Reggiotoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrivava fino in strada la folla che stasera ha raggiunto l'auditorium del Lucianum per incontrare Giuseppe Scopelliti e Franco Sarica, che hanno festeggiato lo straordinario risultato elettorale del medico reggino voluto e supportato dall'ex sindaco. Primo dei non eletti della Lega nel collegio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scopelliti - festeggia

Cerca Video su questo argomento: Scopelliti Festeggia Sarica Annuncia