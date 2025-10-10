Scontro totale | Gaza la notizia da Israele nella notte
La firma dell’accordo tra Israele e Hamas è avvenuta a Sharm el Sheikh con la mediazione di rappresentanti arabi e degli Stati Uniti. La decisione, presa dopo ore di confronto all’interno del governo israeliano, ha portato all’attuazione immediata del cessate il fuoco, ma non ha placato la tensione diffusa tra la popolazione. Nei quartieri centrali si sono raccolti migliaia di cittadini, tra voci di speranza e timori per il futuro prossimo. Cos’è successo nella notte? Leggi anche: “Respinta”: la notizia che fa esultare Meloni e il governo è appena arrivata I timori dopo la firma dell’accordo. La giornata è stata scandita dall’attesa della conferma ufficiale dell’accordo, con manifestazioni spontanee e presidi nei luoghi simbolo della protesta. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: scontro - totale
Crisi Peg Perego, è scontro totale: tagli confermati e niente cassa
Ma quale accordo: scontro totale tra Verstappen e la Mercedes | Parole grosse con Toto Wolff
Fifa-Fifpro, scontro totale sul tema calendari e non solo! Dopo le accusse della Fifpro, arriva la replica. Ecco cosa è successo
Il nuovo capitolo di One Piece promette uno scontro di proporzioni mitologiche: Xebec, Kaido e Barbabianca contro Imu-sama. https://anime.everyeye.it/notizie/one-piece-1162-primi-spoiler-clamorosi-god-valley-guerra-totale-832799.html?utm_medium=Soc - facebook.com Vai su Facebook
MR #GATTA: "ABBASSARE tutti i VOTI #JUVE!" SCONTRO TOTALE #ZAMPINI #MOMBLANO sul RIGORE #MILAN ? https://youtu.be/7hvk255a19M - X Vai su X
L’EDICOLA, Il Corriere: “Gaza, spiragli per la trattativa”. La Stampa: “Gaza, scontro Israele-Vaticano”. Il Fatto: “Un italiano su tre si taglia i viveri” - “Un italiano su tre si taglia i viveri” ( Il Fatto Quotidiano ). Segnala blitzquotidiano.it
L’Italia in marcia per Gaza: al via i cortei in oltre cento città. Ma sulla marea umana è scontro totale tra Meloni e Conte - Salvini minaccia sanzioni ai lavoratori, scontro aperto tra Meloni e Conte ... Si legge su lanotiziagiornale.it