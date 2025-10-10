Scontro auto-bici un uomo di 84 anni trasportato all' ospedale

Incidente intorno alle 12.30 di oggi, 10 ottobre, tra un'autovettura e una bicicletta. Il sinistro si è verificato in via dei Carabinieri ad Arezzo. Un uomo di 84 anni è stato trasportato dall'ambulanza Blsd della Croce Bianca di Arezzo all'ospedale San Donato. Sul posto polizia di stato e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

