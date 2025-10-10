Scontri in piazza Alimonda | le condanne ai tifosi di Genoa e Sampdoria

Per gli scontri del maggio 2024 in piazza Alimonda sono arrivate tre multe da 800 euro ciascuno per i tifosi del Genoa accusati di rissa e tre condanne tra cinque mesi e un anno e due mesi per tre tifosi della Sampdoria accusati di resistenza aggravata e rissa. Lo riferisce l'Ansa Quel giorno un.

Scontri fra tifosi in piazza Alimonda, tre condanne e tre multe per sei ultras - Per i tifosi Samp, accusati anche di resistenza aggravata, pene fino a un anno e due mesi, multe da 800 euro per rissa ai supporter genoani ... Da rainews.it

Scontri tra ultrà di Genoa e Sampdoria, emesse tre condanne e tre multe - Tre condanne, da un minimo di cinque mesi a un massimo di un anno e due mesi, e tre multe sono state emesse dalla giudice Alice Serra nei confronti di sei tifosi della Sampdoria e del Genoa coinvolti ... Da primocanale.it