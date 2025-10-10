Scomparso 15enne triestino a dare l' allarme i genitori

Attraversa un momento di crisi esistenziale e scompare. Questa mattina un 15enne di nome Giulio si è allontanato volontariamente da casa. A dare l'allarme i genitori, al ritorno da lavoro. “Siamo rientrati da lavoro io e mia moglie - così Giuseppe Nistri, il papà di Giulio, sulla sua pagina. 🔗 Leggi su Triesteprima.it