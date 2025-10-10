Scomparso 15enne triestino a dare l' allarme i genitori
Attraversa un momento di crisi esistenziale e scompare. Questa mattina un 15enne di nome Giulio si è allontanato volontariamente da casa. A dare l'allarme i genitori, al ritorno da lavoro. “Siamo rientrati da lavoro io e mia moglie - così Giuseppe Nistri, il papà di Giulio, sulla sua pagina. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
In questa notizia si parla di: scomparso - 15enne
15enne scomparso ritrovato dalla Polfer sul treno Mantova - Verona, i dettagli della vicenda
Non ce l’ha fatta l’escursionista 15enne scomparso in Val d’Aosta
Uccide, fa a pezzi e dà alle fiamme il corpo di un ragazzo scomparso: arrestato 15enne in Lituania
Ritrovato a Napoli il 15enne scomparso a Striano. Le ricerche, gli appelli e l'allontanamento senza documenti - X Vai su X
È stato ritrovato a Napoli intorno alle 5 del pomeriggio Daniel Manzo, il 15enne di Striano che era scomparso - facebook.com Vai su Facebook