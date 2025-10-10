Scomparso 15enne triestino a dare l' allarme i genitori

Triesteprima.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attraversa un momento di crisi esistenziale e scompare. Questa mattina un 15enne di nome Giulio si è allontanato volontariamente da casa. A dare l'allarme i genitori, al ritorno da lavoro. “Siamo rientrati da lavoro io e mia moglie - così Giuseppe Nistri, il papà di Giulio, sulla sua pagina. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scomparso - 15enne

15enne scomparso ritrovato dalla Polfer sul treno Mantova - Verona, i dettagli della vicenda

Non ce l’ha fatta l’escursionista 15enne scomparso in Val d’Aosta

Uccide, fa a pezzi e dà alle fiamme il corpo di un ragazzo scomparso: arrestato 15enne in Lituania

Cerca Video su questo argomento: Scomparso 15enne Triestino Dare