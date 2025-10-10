Scognamillo e Salvemini stringono i denti in vista del Team Altamura | Prisco pronto al rientro

Tempo di lettura: 2 minuti Arrivano notizie positive dall’Antistadio Imbriani dove si sono allenati regolarmente con il gruppo il difensore Stefano Scognamillo (out a Latina) e l’attaccante Francesco Salvemini, entrambi alle prese con qualche acciacco da smaltire. In tal senso mister Auteri non ha voluto correre rischi durante questa settimana riservandogli un lavoro soft e personalizzato con il chiaro intento di permettere ad entrambi di smaltire i rispettivi fastidi muscolari. E’ chiaro che la loro condizione in vista di domenica contro il Team Altamura non potrà essere quella dei giorni migliori, ma salvo intoppi il tecnico chiederà ad entrambi un sacrificio schierandoli dal 1’ contro i pugliesi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

