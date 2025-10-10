Scognamillo e Salvemini stringono i denti in vista del Team Altamura | Prisco pronto al rientro

Anteprima24.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Arrivano notizie positive dall’Antistadio Imbriani dove si sono allenati regolarmente con il gruppo il difensore Stefano Scognamillo (out a Latina) e l’attaccante Francesco Salvemini, entrambi alle prese con qualche acciacco da smaltire. In tal senso mister Auteri non ha voluto correre rischi durante questa settimana riservandogli un lavoro soft e personalizzato con il chiaro intento di permettere ad entrambi di smaltire i rispettivi fastidi muscolari. E’ chiaro che la loro condizione in vista di domenica contro il Team Altamura non potrà essere quella dei giorni migliori, ma salvo intoppi il tecnico chiederà ad entrambi un sacrificio schierandoli dal 1’ contro i pugliesi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

scognamillo e salvemini stringono i denti in vista del team altamura prisco pronto al rientro

© Anteprima24.it - Scognamillo e Salvemini stringono i denti in vista del Team Altamura: Prisco pronto al rientro

In questa notizia si parla di: scognamillo - salvemini

Benevento-Casertana, le pagelle: Scognamillo prezioso, Salvemini e Maita due giganti

scognamillo salvemini stringono dentiBenevento, Auteri si aggrappa ai suoi pilastri: Scognamillo e Salvemini stringono i denti - Le due gare casalinghe consecutive danno alla formazione giallorossa non solo la possibilità di dimenticare i ... Segnala ilsannioquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Scognamillo Salvemini Stringono Denti