Scippata da un uomo in scooter | si aggrappa alla borsa e viene trascinata sull’asfalto
Due donne scippate in poche ore mentre percorrevano a piedi e in bici via Arici, e poi una terza vittima che reagisce e viene trascinata sull’asfalto di via Cremona. Lo scippatore seriale, un 57enne bresciano residente in provincia, è stato raggiunto nelle scorse ore da un’ordinanza di custodia. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
In questa notizia si parla di: scippata - uomo
Paternò, donna scippata davanti al figlio: fermato dai Carabinieri un uomo di 50 anni - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, turista scippata al corso Umberto: 29enne scappa con collana da mille euro, arrestato - X Vai su X
Due scippi e una rapina a Brescia: arrestato un 57enne - L’ultimo episodio in via Cremona: la vittima, cercando di reagire, era stata trascinata dall’uomo a bordo del suo scooter per diversi metri ... Riporta giornaledibrescia.it
Scooter contro auto, gravissimo un uomo di 50 anni - Arezzo, 12 settembre 2025 – Gravissimo incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 12 settembre, lungo via Anconetana, nel tratto tra la località La Pace e lo Scopetone. Lo riporta lanazione.it