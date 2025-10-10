Sciopero mezzi Atac a Roma del 10 ottobre le linee sospese e garantite
La giornata del 10 ottobre è stravolta dallo sciopero dei trasporti Atac a Roma. È stato proclamato con anticipo lo sciopero dei mezzi pubblici di Roma per far luce sui disagi dei lavoratori del settore. Lo sciopero è di 24 ore per il sindacato Sul e di 4 ore per Usb e Orsa e a rischio sono tutti i bus, le metro e i tram della Capitale. Sarà infatti interessata tutta la linea Atac, ma come sempre saranno garantite delle fasce di garanzia. Si prevede un servizio regolare per i collegamenti di Cotral e Trenitalia, esclusi dalla protesta. Sciopero Atac 10 ottobre a Roma. Ottobre di disagi a Roma, dove nella giornata del 10 ottobre è in corso un nuovo sciopero dei trasporti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
