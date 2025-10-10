Sciopero e solidarietà per Ciro Brosca | Punito perché non mi piego

Anteprima24.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti “ La dignità non si licenzia “. Con queste parole, Ciro Brosca, operaio e delegato sindacale della Aurubis di Pianodardine, rompe il silenzio sui social dopo giorni di proteste e scioperi seguiti al suo improvviso licenziamento. Una vicenda che ha scosso il mondo del lavoro irpino e mobilitato colleghi, sindacati e amministratori locali. Brosca parla di “ un fulmine a ciel sereno ”, ma anche di un atto punitivo nei confronti di chi “n on si piega, non tace e continua a difendere i diritti dei lavoratori ”. Nel suo lungo messaggio, l’operaio ringrazia la famiglia, “scudo e forza in questi giorni difficili”, i colleghi “che non si sono voltati dall’altra parte”, e quanti – tra amici, cittadini e rappresentanti istituzionali – gli hanno manifestato solidarietà. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

sciopero e solidariet224 per ciro brosca punito perch233 non mi piego

© Anteprima24.it - Sciopero e solidarietà per Ciro Brosca: “Punito perché non mi piego”

In questa notizia si parla di: sciopero - solidariet

E’ il giorno della sentenza su Ciro Grillo, ma con le incognite di sciopero e meteo - Genova – Al processo per stupro di gruppo a carico di Ciro Grillo, figlio del fondatore del M5S, e dei suoi tre amici genovesi Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta, oggi è il giorno ... Riporta ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Solidariet224 Ciro Brosca