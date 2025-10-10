Sciopero e solidarietà per Ciro Brosca | Punito perché non mi piego
Tempo di lettura: 2 minuti “ La dignità non si licenzia “. Con queste parole, Ciro Brosca, operaio e delegato sindacale della Aurubis di Pianodardine, rompe il silenzio sui social dopo giorni di proteste e scioperi seguiti al suo improvviso licenziamento. Una vicenda che ha scosso il mondo del lavoro irpino e mobilitato colleghi, sindacati e amministratori locali. Brosca parla di “ un fulmine a ciel sereno ”, ma anche di un atto punitivo nei confronti di chi “n on si piega, non tace e continua a difendere i diritti dei lavoratori ”. Nel suo lungo messaggio, l’operaio ringrazia la famiglia, “scudo e forza in questi giorni difficili”, i colleghi “che non si sono voltati dall’altra parte”, e quanti – tra amici, cittadini e rappresentanti istituzionali – gli hanno manifestato solidarietà. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
INSEGNANTI PER LA PALESTINA DALLA COREA SUPPORTO PER SCIOPERO GENERALE IN ITALIA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALISTA DA LAVORATORI E LAVORATRICI SCUOLA A OPERAI IN LOTTA IL 3 OTTOBRE Pubblichiamo il materiale arrivato
Lo sciopero 3 ottobre trova espressione nella solidarietà con la Global Sumud Flotilla, bloccata da Israele mentre tentava di recapitare aiuti umanitari a Gaza
E' il giorno della sentenza su Ciro Grillo, ma con le incognite di sciopero e meteo - Genova – Al processo per stupro di gruppo a carico di Ciro Grillo, figlio del fondatore del M5S, e dei suoi tre amici genovesi Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta, oggi è il giorno ...