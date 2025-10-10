Tempo di lettura: 2 minuti “ La dignità non si licenzia “. Con queste parole, Ciro Brosca, operaio e delegato sindacale della Aurubis di Pianodardine, rompe il silenzio sui social dopo giorni di proteste e scioperi seguiti al suo improvviso licenziamento. Una vicenda che ha scosso il mondo del lavoro irpino e mobilitato colleghi, sindacati e amministratori locali. Brosca parla di “ un fulmine a ciel sereno ”, ma anche di un atto punitivo nei confronti di chi “n on si piega, non tace e continua a difendere i diritti dei lavoratori ”. Nel suo lungo messaggio, l’operaio ringrazia la famiglia, “scudo e forza in questi giorni difficili”, i colleghi “che non si sono voltati dall’altra parte”, e quanti – tra amici, cittadini e rappresentanti istituzionali – gli hanno manifestato solidarietà. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sciopero e solidarietà per Ciro Brosca: “Punito perché non mi piego”