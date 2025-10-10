Sciopero dei trasporti a Roma metro e treni regolari

AGI - Metro regolari a Roma nonostante lo sciopero del trasporto pubblico in corso da questa mattina che interessa la rete Atac. All'astensione dal lavoro di 24 ore proclamata dall'organizzazione SUL se ne è aggiunta un'altra, di quattro ore, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, proclamata dalle organizzazioni sindacali Usb lavoro Privato e Orsa Tpl. Le metro A, BB1, C e la ferrotramvia Termini-Centocelle sono regolari mentre per quanto riguarda bus e mezzi di superficie Atac segnala possibili riduzioni di servizio fino alle 17. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Sciopero dei trasporti a Roma, metro e treni regolari

