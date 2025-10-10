Sciopero dei trasporti a Roma metro e treni regolari

AGI - Metro regolari a Roma nonostante lo  sciopero del trasporto pubblico  in corso da questa mattina che interessa la  rete Atac. All'astensione dal lavoro di  24 ore  proclamata dall'organizzazione  SUL  se ne è aggiunta un'altra, di  quattro ore, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, proclamata dalle organizzazioni sindacali  Usb lavoro Privato  e  Orsa Tpl. Le  metro A, BB1, C  e la  ferrotramvia Termini-Centocelle  sono  regolari  mentre per quanto riguarda  bus e mezzi di superficie  Atac segnala possibili  riduzioni di servizio  fino alle 17. 🔗 Leggi su Agi.it

