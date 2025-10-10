Sciopero Circumvesuviana lunedì 13 ottobre e metro Linea 1 chiude in anticipo per 4 giorni
Le linee vesuviane di Eav scioperano per 4 ore lunedì 13 per la protesta Faisa Confail. Disagi anche sulla metro Linea 1 di Napoli, che chiuderà in anticipo la sera per manutenzione.
In questa notizia si parla di: sciopero - circumvesuviana
Napoli, trasporto pubblico: metropolitane regolari durante lo sciopero Usb, disagi per i treni regionali e Circumvesuviana
