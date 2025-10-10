Sciopero Atac Roma oggi 10 ottobre stop a bus e metro | orari e fasce di garanzia

Oggi il trasporto pubblico di Roma si ferma per protestare contro le condizioni di lavoro. I sindacati Usb, Orsa e Sul spiegano in una lettera indirizzata ai passeggeri i motivi dello sciopero: a cominciare dai turni che rendono impossibile conciliare vita privata e lavoro, la sicurezza ai capolinea, i buoni pasto e lo smart working negati. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

