Sciopero 10 ottobre fermi i mezzi Atac | possibili disagi a Roma

Altro venerdì nero per chi si sposta con i mezzi pubblici: autobus, metro e tram saranno causa di disagi per l’adesione allo sciopero trasporti a Roma. La mobilitazione è stata indetta dalle sigle sindacali di Sul per 24 ore e da Usb e Orsa per 4 ore e coinvolgerà l’intera rete cittadina tra bus, filobus, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sciopero 10 ottobre, fermi i mezzi Atac: possibili disagi a Roma

