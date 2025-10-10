Scienza non solo fede Dal coma alle visioni dell’Aldilà | i testimoni della pre-morte in un convegno a Roma

Il 18 ottobre si terrà a Roma il convegno “L e esperienze di pre-morte tra scienz a, coscienza e spiritualità ”, accreditato dal ministero della Salute. L’incontro approfondirà un fenomeno che si stima abbia coinvolto circa 40mila persone in Italia negli ultimi dieci anni. Saranno presentati dati scientifici, ricerche e testimonianze di chi è sopravvissuto dopo un arresto cardiaco o il comarresto cardiaco, il coma o un trauma grave. Uno ‘spazio ignoto’ definito esperienza di pre-morte ( Nde – Near death experience): profonde esperienze raccontate da persone che si sono trovate vicine alla morte, perché clinicamente lo erano, ma sono poi sopravvissute. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

