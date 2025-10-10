La scienza raccontata con un fumetto, un podcast o un video creativo. È questa l’idea alla base del Sebia Talent Lab, concorso nato su iniziativa del Rotary Club Bagno a Ripoli e realizzato in collaborazione con l’azienda per la diagnostica in vitro Sebia Italia, insieme al Liceo Scientifico Gobetti Volta. L’iniziativa ha preso il via proprio in questi giorni e coinvolge gli studenti del percorso di potenziamento biomedico delle classi terze e quarte, cui viene chiesto di tradurre in chiave divulgativa il complesso tema dell’autoimmunità, spiegando cosa accade quando il nostro sistema immunitario smette di riconoscerci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scienza creativa: al via il progetto "Sebia Talent Lab"